اليوم السابع
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السبت، 06 فبراير 2021 02:21 م
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توقيع الكشف الطبى على 3289 مواطناً بالمجان بأسوان.. صور

السبت، 06 فبراير 2021 02:10 م
توقيع الكشف الطبى على 3289 مواطناً بالمجان بأسوان.. صور جانب من القافلة الطبية
أسوان – عبد الله صلاح

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نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، اليوم، السبت، قافلة طبية للكشف المجانى فى قرية الآمال بمركز نصر النوبة، وقرية البحيرة بمركز إدفو، واستمرت القافلة لمدة يومين فى كل قرية ، حيث تم إجراء الكشف الطبى على 3289 مواطناً بالمجان.

التقارير الطبية
التقارير الطبية

وأكد الدكتور طارق صبح، منسق القوافل العلاجية المتنقلة، أن القافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالى.

المشاركون فى القافلة
المشاركون فى القافلة

وأشار منسق القوافل العلاجية المتنقلة، فى بيان صحفى، إلى أن تلك القوافل تأتى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، وتحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان.

المعمل
المعمل

 

تسجيل البيانات
تسجيل البيانات

 

جانب من القافلة الطبية
جانب من القافلة الطبية

 

صرف الأدوية
صرف الأدوية

 

 


الصحة

قوافل طبية

اسوان

اخبار المحافظات

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