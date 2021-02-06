اليوم السابع
Ads
السبت، 06 فبراير 2021 11:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تراجع عدد مرضى فيروس كورونا بوحدات الرعاية الفائقة في البرتغال

السبت، 06 فبراير 2021 11:26 م
تراجع عدد مرضى فيروس كورونا بوحدات الرعاية الفائقة في البرتغال فيروس كورونا
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 انخفض عدد مرضى فيروس كورونا بوحدات الرعاية الفائقة في مستشفيات البرتغال اليوم السبت نزولا عن مستواها القياسي في اليوم السابق كما تراجع عدد الوفيات والإصابات اليومية الجديدة في أنحاء البلاد.

 

وأظهرت بيانات هيئة الصحة تسجيل 891 مريضا بوحدات الرعاية الفائقة نزولا من 878 يوم الجمعة بينما بلغ عدد المصابين الإجمالي بالمستشفيات 6158 مقابل 6412 في اليوم السابق.

 

وسجلت البلاد 214 وفاة و6132 إصابة جديدة اليوم السبت في تراجع ملحوظ عن مستويات نهاية يناير كانون الثاني القياسية التي تجاوزت 300 وفاة ونحو 16 ألف إصابة يوميا.

 

وتفرض البرتغال إجراءات عزل عام منذ منتصف الشهر الماضي.

 

 

 


فيروس كورونا

وباء كورونا

لقاح كورونا

إصابات كورونا

كورونا حول العالم

البرتغال

لشبونة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى لـ "عمرو أديب": الشرائح الأولى المستهدفة للقاح كورونا 35 مليون مواطن.. وعاوز المصريين يطمنوا

السبت، 06 فبراير 2021 11:15 م

لميس الحديدى عن جرعات لقاح كورونا المهداة من الصين: معلوماتنا تؤكد وصولها 15 فبراير الجارى

السبت، 06 فبراير 2021 11:12 م

تركيا تسجل 7 آلاف و897 إصابة جديدة بفيروس كورونا و108 وفيات

السبت، 06 فبراير 2021 11:10 م

دواء مضاد للسرطان يحسن حالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا

السبت، 06 فبراير 2021 11:00 م

عقار تجريبى لعلاج إلتهاب الكبد يسرع من شفاء مرضى "كورونا"

السبت، 06 فبراير 2021 10:28 م

فرنسا تسجل 191 حالة وفاة وأكثر من 20 ألف إصابة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة

السبت، 06 فبراير 2021 10:25 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة