تحرير 346 محضرا متنوعا وغلق 739 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق بالمحلة

الغربية - مصطفى عادل

نفذ مجلس مدينة المحلة الكبرى بمحافظه الغربية ،برئاسة اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى ، بالاشتراك مع حى أول وحى ثان المحلة ، حملات لرفع الإشغالات ومراقبة الأسواق ومتابعة مدى التزام المحال بالإجراءات الإحترازية ، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقامت اللجنة بالمرور على المحال التجارية والإسواق والمقاهى والمطاعم والسناتر التعليمية وحررت خلال جولاتها الصباحية والمسائيه منذ بداية العام الحالى 346 مخالفة.

وتم تحرير محاضر بهذه المخالفات وهى 243 محضر نظافة و81 محضر إشغال طريق و22 محضر شهادة صحية.

يذكر أنه تم تنفيذ 739 محضر غلق منذ بداية الحملات شاملة 231 محلا تجاريا و 129 مطعما و 12 سوقا و 166 مقهى و 52 ورشة و 147 سنتر تعليمى .

كما تم متابعة فض الأسواق اليومية والأسبوعية بقرى المركز والمدينة ومنها سوق دمرو وعطاف ومحلة حسن ومحلة أبو على والهياتم ونمره البص .

كما تم تطهير 114 شارعا و 12 أراضى أسواق و 50 مسجدا و 35 مدرسة و 20 وحدة صحية وبيطرية و 5 مقرات شرطية و 15 ماكينات صراف آلى ومقرات بنكية و2 محطة سكة حديد وحوالى 40 منشأة حكومية أخرى مثل مقرات الوحدات المحلية والشئون الاجتماعية.