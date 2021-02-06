اليوم السابع
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خالد صلاح
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الصين تعلن عن تفش لأنفلونزا الطيور في مقاطعة جيانغسو شرقي البلاد

السبت، 06 فبراير 2021 08:29 ص
الصين تعلن عن تفش لأنفلونزا الطيور في مقاطعة جيانغسو شرقي البلاد أنفلونزا الطيور
أ ش أ

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أعلنت وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية عن تفش لأنفلونزا الطيور "إتش5 إن 8" في مدينة ليانيونقانغ الساحلية في مقاطعة جيانغسو بشرقي البلاد. 
 
وذكرت الوزارة –في بيان اليوم- أنه تم اكتشاف أنفلونزا الطيور شديدة العدوى بين طيور برية في منطقة ذات مناظر خلابة في المدينة، مشيرة إلى أن 17 طائرا بريا من إجمالي 647 طائرا أصيبوا ونفقوا حتى الآن. 
 
وفعلت السلطات المحلية الاستجابة الطارئة، وقامت بتعقيم المنطقة والتخلص من جميع الطيور النافقة بأمان. 
 
يشار إلى أن "إتش5 إن 8" هو نوع من فيروس الأنفلونزا "إيه" (المعروف أيضا باسم فيروس أنفلونزا الطيور)، وبالرغم من أنه لا يحمل سوى مخاطر منخفضة للبشر، إلا أنه شديد الخطورة على الطيور البرية والدواجن. 
 

الصين

وزارة الزراعة

أنفلونزا الطيور

أوبئة وأمراض

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