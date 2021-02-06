الذكرى الأولى لوفاة أول طبيب حذر من فيروس كورونا

بعد مرور عام على وفاته من فيروس كورونا، أحيا سكان مدينة ووهان الصينية، الذكرى الأولى للطبيب الذي حذر لأول مرة بشأن تفشي فيروس كورونا قبل التصريحات الرسمية.

أصبح لي وين ليانغ، طبيب عيون في مستشفى بالمدينة، أحد أكثر الشخصيات وضوحًا في الأيام الأولى لتفشي المرض في ووهان عندما حاول دق ناقوس الخطر بشأن ظهوره، لكن تم توبيخه من قبل الشرطة لـ "نشر الشائعات".

أدت وفاة الشاب البالغ من العمر 34 عامًا بسبب الفيروس في 7 فبراير الماضي، إلى تدفق حداد عام وتعبيرات نادرة عن الغضب عبر الإنترنت.