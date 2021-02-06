وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن لبنان يحتاج إلى حكومة جديدة تتمتع بالكفاءة والاختصاص (وزراء خبراء) والاستقلالية بمعنى ألا يكون للوزراء فيها انتماء حزبى.



وشدد على أن المبادرة التي كان قد أطلقها قبل عدة أيام للحض على سرعة تشكيل الحكومة الجديدة، لا تزال قائمة ومستمرة ولا تراجع عنها.. لافتا إلى أن تأليف الحكومة يجب أن يتم بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، على قاعدة استمرار التشاور بينهما حتى يتوافقا.



وأضاف بري قائلا "لرئيس الجمهورية الحق في أن يكون له رأي في كل أسماء الوزراء، ولكن رئيس الوزراء المكلف هو المسئول عن الحكومة أمام مجلس النواب بموجب الدستور، ولذلك هو الذي يضع مشروع التشكيلة الحكومية ويرفعه إلى رئيس الجمهورية وليس العكس".