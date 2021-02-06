الأمطار تغرق محافظات السعودية وشاهقة مائية على سواحل جدة.. فيديو وصور

كتب محمد تهامى زكى

مازالت محافظات المملكة العربية السعودية، تتعرض لسقوط الأمطار بغزارة خلال الساعات الماضية، حيث شهدت مدينة جازان، هطول غزير للأمطار، التى أغرقت شوارع المدينة الساحلية وتسببت فى إرباك حركة السير والمرور، بعد ارتفاع منسوب المياه فى الطرق، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "سبق" السعودية.

وفى جدة، شهدت المدينة الساحلية أيضا، ظاهرة "الشاهقة المائية" إحدى الظواهر الجوية، حيث تداول رواد تويتر، مقاطع فيديو يظهر هبوب الشاهقة بالقرب من شواطئ المحافظة.

تغطية خاصة | #عطاء 🔴

توثيق للحظة تشكل شاهقة مائية قبالة ساحل #جده قبل قليل



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وكانت وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس"، أكدت هطول الأمطار، اليوم السبت، بدرجات متفاوتة الغزارة على منطقة جازان شملت مدينة جيزان ومحافظات صبيا، أبو عريش، وهروب وبعض من المراكز والقرى التابعة لها، كما أكدت هطلول أمطار متوسطة الليلة الماضية محافظة جدة شملت أرجاء المحافظة، متمنية أن يجعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

أجواء رائعة في #جازان_الان وهنا أثر السحابة الغزيرة التي هطلت فجر اليوم على #صبيا وفاتني تصويرها pic.twitter.com/gjQT7AzaHl — غازي بن دخيل الجهني (@gazi_aljehani) February 6, 2021

من جانبه، حذر المركز الوطنى للأرصاد بالمملكة، من تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة حتى الخامسة مساء اليوم، السبت، بتوقيت البلاد، محوبة بنشاط فى الرياح السطحية مع تدنى فى مدى الرؤية، على منطقة العاصمة المقدسة مكة المكرمة ومناطق بحرة، جدة ورابغ.



















