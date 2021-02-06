إيقاف محطة طراد النيل بمغاغة فى المنيا 3 ساعات لإجراء أعمال الصيانة اليوم

وأشار إلى أن عمال الصيانة تستمر لمدة 3 ساعات تبدأ من التاسعة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا، مضيفا أن ذلك سوف يؤثر على مناطق منشية الجزائر وتقسيم على عمران وتحت الطراد.

وطالب رئيس الشركة المواطنين بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة التوقف، وقال إنه سيتم أيضا ضعف المياه بمنطقة أرض سلطان بمدينة المنيا، وذلك لإجراء أعمال الغسيل للمحطة البحرية المرشحة بالمنطقة، ضمن الخطة السنوية وذلك للحفاظ على جودة المياه.

وأكد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أعمال الغسيل للمحطة سوف تبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا، وناشد المواطنين بالمنطقة التى ستجرى فيها الأعمال بتوفير احتياجاتهم من المياه طوال فترة العمل.