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6 معايير لاختيار منازل مبادرة سكن كريم بقرى مركز أبو تشت بقنا

الجمعة، 05 فبراير 2021 04:00 ص
6 معايير لاختيار منازل مبادرة سكن كريم بقرى مركز أبو تشت بقنا حياة كريمة تغير واقع القرى المصرية
قنا_ صابر سعيد

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت، معايير اختيار منازل مبادرة سكن كريم ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى مراكز أبو تشت وفرشوط ودشنا والوقف وقوص.

وتضمن معايير اختيار المنازل أن يكون منزلا من دور واحد مبنى من بلوك أو طين، أن يكون الترميم أو إعادة البناء حتمى للمعيشة وعدم ترميمه يهدد أمن وحياة الأسرة، عدم وجود سقف للمنزل أو وجود سقف على وشك الانهيار، ألا يكون الهدم حدث بفعل فاعل، أن يكون المسكن الوحيد للأسرة وألا يكون هناك منزل آخر للأسرة، أن يكون المنزل المراد إعادة بنائه ملك الحالة ويوجد ما يثبت ذلك من الوحدة المحلية.

وأشارت الوحدة المحلية إلى أن البيانات المطلوبة، هي الاسم، القرية، الرقم القومي، رقم التلفون عدد أفراد الأسرة، مساحة المنزل، الحالة الاجتماعية، وصف حالة المنزل، وتسلم لوحدة التضامن بالقرية التابع لها المسكن لتسجيل بياناته في موعد أقصاه الأحد القادم 8 فبراير 2021.
 

 


سكن كريم

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