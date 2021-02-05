10 صور لتطبيق إجراءات الوقاية بين المصلين خلال صلاة الجمعة بالمسجد الحرام

كتب محمد شعلان

عاد مؤشر الاصابات بفيروس كورونا فى المملكة العربية السعودية إلى الارتفاع، خلال الأيام الماضية، وأرجعت السلطات الصحية السبب فى هذا الارتفاع بسبب التجمّعات بأنواعها والتراخي في تطبيق التدابير الوقائية، ووسط هذا التهاون إلا أنه لا زالت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي تطبق اجراءات الوقاية من فيروس كورونا وتنفذ تدابير صارمة لعدم حدوث حالات عدوى بين وفود المصلين.



جانب من الصلاة



خطيب الجمعة



الصلاة فى المسجد الحرام

ونشرت الحسابات الرسمية لرئاسة شئون الحرمين وإمارة منطقة مكة المكرمة على "تويتر"، اليوم، جانب من تطبيق الاجراءات الوقائية خلال أداء صلاة الجمعة فى المسجد الحرام، والتي أظهرت ارتداء المصلين للكمامات والالتزام بمسافات للتباعد الاجتماعي بين صفوف المصلين لمنع أي فرص لظهور حالات عدوى الوباء.



تطبيق الاجراءات فى الحرم



صفوف المصلين

ونرصد 10 صور من جموع المصلين في المسجد الحرام وهم يستمعون ويؤدون صلاة الجمعة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، فيما شدد الشيخ ماهر المعيقلي في خطبة الجمعة، اليوم، بالمسجد الحرام على ضرورة الالتزام بتوصيات وزارة الصحة، لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا والحفاظ على مؤشر تراجع الحالات.



صحن الكعبة



المسجد الحرام



خطبة الجمعة



صفوف المصلين

وهناك جهود كبيرة تبذلها رئاسة شئون الحرمين في أعمال التنظيف والتطهير، حيث قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بأعمال تنظيف سطح الكعبة المشرفة، عبر فريق فني مختص، وهي أعمال دورية تقوم بها الرئاسة وفق جدول زمني.



جانب من الصلاة

ونقلت رئاسة شئون الحرمين عبر موقعها الالكترونى تصريحات لوكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، إن وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة، ممثله في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، بتنظيف سطح الكعبة المشرفة.

وقال الجابرى: "تتم آلية التنظيف من خلال يتم عدة مراحل أولها كنس سطح الكعبة المشرفة وإزالة الأتربة وفضلات الطيور، ثم مسح السطح كاملاً وحامل الكسوة، والجدار الحائط، وباب سطح الكعبة من الخارج، بالفوط المبللة، ثم ترش جميعها بالماء وتمسح مرة أخرى وثم عملية التجفيف".