اليوم السابع
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وفاة الشيخ صلاح فطاير أحد أشهر وأقدم "بطانة القُراء" فى كفر الشيخ

الجمعة، 05 فبراير 2021 02:37 م
وفاة الشيخ صلاح فطاير أحد أشهر وأقدم "بطانة القُراء" فى كفر الشيخ صلاح فطاير
كفر الشيخ_ محمد سليمان

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شيع أهالي مدينة بيلا جثمان الشيخ صلاح فطاير، أحد أشهر وأقدم بطانة قُراء القرآن الكريم فى محافظة كفر الشيخ، عن عُمر يُناهز الـ87 عاماً، إثر وعكة صحية ألمت به خلال الفترة الماضية، بعد رحلة عطاء حافلة فى خدمة كتاب الله.
 
واقتصر العزاء على تشييع الجنازة فقط، فى ظل أزمة "كورونا"، واتباعاً للإجراءات الاحترازية التى فرضتها الدولة.
 
ويُعد "فطاير"، أحد أشهر وأقدم "بطانة" قُراء القرآن الكريم فى محافظة كفر الشيخ، حيث كان حريصاً عى الجلوس بجانب القُراء أثناء التلاوة، للثناء عليهم، وردَّهم إذا أخطأوا فى القراءة أو تنساوا موضع مُعين من القرآن الكريم.
 
يُذكر أن، الشيخ صلاح فطاير، من مواليد مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، عام 1934م، حفظ القرآن الكريم على يد الشيخ "يوسف شتا"، وهو شقيق الشيخ إبراهيم فطاير، أحد أقدم وأشهر مُحفظى القرآن الكريم فى كفر الشيخ، والذى رحل عن عالمنا عُمر ناهز الـ80 عاماً، فى عام 2019م.
 
كان "فطاير"، رحمه لله، صديقاً لعدد من مشاهير قراء القرآن الكريم فى مصر، ومنهم: الشيخ أبو العينين شعيشع، والشيخ راغب مصطفى غلوش، والشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوى، وغيرهم.

 


صلاح فطاير

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القرآن الكريم

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