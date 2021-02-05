اليوم السابع
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وزير الشباب فى زيارة مفاجئة لمشروع منشطى الأحياء السكنية بالإسكندرية.. صور

الجمعة، 05 فبراير 2021 12:30 م
وزير الشباب فى زيارة مفاجئة لمشروع منشطى الأحياء السكنية بالإسكندرية.. صور وزير الشباب فى زيارة مفاجئة لمشروع الأحياء السكنية
الإسكندرية جاكلين منير

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تفقد صباح اليوم الجمعة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مشروع منشطى الأحياء السكنية بجليم فى محافظة الإسكندرية، وأشارت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية فى بيان لها اليوم ، إلى أن وزير الشباب زار مشروع الأحياء السكنية بجليم ، والتقى  مسئولى المشروع بالإسكندرية والشباب المشارك، وأثنى على الجهد المبذول وقام الشباب بالتقاط الصور التذكاريه مع وزير الشباب.

 
يذكر أن  المشروع ينفذ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وفي إطار" جعل الرياضة كاسلوب حياة"، وتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة.
 
وضمن برنامج منشطي الرياضة بالاحياء السكنية والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة" الإدارة المركزية للتنمية الرياضية برئاسة الدكتورة سونيا عبد الوهاب، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة برئاسة الدكتوره صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير المديرية متمثلة فى "الادارة العامة للرياضة".
 
وهذا المشروع ينفذ منذ أكثر من ثلاث سنوات وبعد أحد أهداف استراتيجية بناء الإنسان المصري، التي أطلقتها القيادة السياسية ويعكس مدى اهتمامها بالشباب، والتي تتضافر جهود مؤسسات الدولة لتنفيذها، مما سيكون له الأثر البالغ على الإنسان المصري على كل المستويات.
 
 
 
وزير الشباب فى زيارة مفاجئة لمشروع الأحياء السكنية (1)
 

وزير الشباب فى زيارة مفاجئة لمشروع الأحياء السكنية (2)
 

وزير الشباب فى زيارة مفاجئة لمشروع الأحياء السكنية (3)
 

وزير الشباب فى زيارة مفاجئة لمشروع الأحياء السكنية (4)
 

وزير الشباب فى زيارة مفاجئة لمشروع الأحياء السكنية (5)
 
 

 


الاسكندرية

الشباب و الرياضة

وزير الشباب

اشرف صبحى

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