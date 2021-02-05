وزير الشباب فى زيارة مفاجئة لمشروع منشطى الأحياء السكنية بالإسكندرية.. صور

يذكر أن المشروع ينفذ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وفي إطار" جعل الرياضة كاسلوب حياة"، وتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة.

وضمن برنامج منشطي الرياضة بالاحياء السكنية والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة" الإدارة المركزية للتنمية الرياضية برئاسة الدكتورة سونيا عبد الوهاب، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة برئاسة الدكتوره صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير المديرية متمثلة فى "الادارة العامة للرياضة".

وهذا المشروع ينفذ منذ أكثر من ثلاث سنوات وبعد أحد أهداف استراتيجية بناء الإنسان المصري، التي أطلقتها القيادة السياسية ويعكس مدى اهتمامها بالشباب، والتي تتضافر جهود مؤسسات الدولة لتنفيذها، مما سيكون له الأثر البالغ على الإنسان المصري على كل المستويات.