اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 فبراير 2021 11:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

واشنطن تنفي الادعاءات التركية بوقوفها وراء محاولة انقلاب في 2016

الجمعة، 05 فبراير 2021 09:16 ص
واشنطن تنفي الادعاءات التركية بوقوفها وراء محاولة انقلاب في 2016 المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نفت وزارة الخارجية الأمريكية، أي علاقة للولايات المتحدة بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي تمت عام 2016 في تركيا.
 
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في البيان، ردا على تصريحات تركية، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة- "إن التأكيدات المتناقضة الأخيرة التي أدلى بها مسؤولون أتراك كبار خاطئة تماما"، مضيفا أن هذه التصريحات وغيرها من الادعاءات التي لا أساس لها وغير المسؤولة تتعارض مع وضع تركيا كحليف في الناتو وشريك استراتيجي للولايات المتحدة.
 
وفي تقرير نشرته صحيفة "حريت" المحلية، اتهم وزير الداخلية التركي، سليمان سويلو، الولايات المتحدة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة، والتي ألقت أنقرة اللوم بشأنها على الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله جولن.
 

أمريكا

تركيا

انقلاب

الخارجية الأمريكية

نيد برايس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تركيا تسجل 113 وفاة و7909 إصابات جديدة بكورونا

الجمعة، 05 فبراير 2021 08:00 ص

وزير دفاع قبرص بعد لقاء نظيره اليونانى: نحتاج دراسة التحركات لمواجهة استفزازات تركيا

الخميس، 04 فبراير 2021 08:02 م

الصحف العالمية اليوم: إدارة بايدن تخطط لزيادة عدد اللاجئين فى البلاد من 15 ألف إلى 125 ألف سنويا.. طلاب الجامعات يتظاهرون فى تركيا ضد محاولات أردوغان للسيطرة على "يوجازيتشى".. صحيفة: مارادونا ضحية إهمال قاتل

الخميس، 04 فبراير 2021 02:30 م

طلاب تركيا يواصلون ثورتهم للشهر الثانى ضد محاولات أردوغان للسيطرة على "يوجازيتشي"

الخميس، 04 فبراير 2021 12:12 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة