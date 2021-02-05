"موكا".. كافيه متنقل بسيارة لشباب رفضوا الجلوس على المقهى ببنى سويف.. صور

بنى سويف هانى فتحى

"موكا" اسمه يعرفه أهالى منطقة الزهور بمدينة بنى سويف لسيارة فوليكس حولها شاب وشقيقه لكافيه متنقل لبيع القهوة والعصائر داخل مدينة بنى سويف، فجائحة كورونا التى تسببت فى حالة الركود داخل المقاهى والمطاعم كانت سبب ودافع لأخوين للتفكير فى إقامة مشروع بطريقة مختلفة.

وقال عبد الرحمن محمد، إنه فكر هو وشقيقه فى مشروع يوفر مصدر دخل ثابت لهم ففضلا مشروع الكافيه المتنقل فى ظل جائحة كورونا أيضا وعدم التواجد فى الأماكن المغلقة.

وأضاف عبد الرحمن، أنه وشقيقه اشترا سيارة من النوع القديم فولكس بمبلغ 22 ألف جنيه وقاما بشراء ماكينة عمل القهوة وتم تركيبها فى السيارة، مشيرا إلى أن المشروع لاق استحسان الشباب من الأهالى.

وتابع عبد الرحمن، أن المشروع وفر 6 فرص عمل أنا وشقيقى و4 شباب آخرين نعمل من الساعة التاسعة صباحا وحتى منتصف الليل فى فترتين الفترة الأولى ثلاثة أشخاص والفترة الثانية ثلاثة أشخاص أيضا.

وقال عبد الرحمن إنه يقدمون المشروبات الساخنة من القهوة بأنواعها المختلفة بالإضافة إلى الشاى وكافة المشروبات الساخنة، ونقدم القهوة بأسعار قليلة تبدأ من 6 جنيهات بالإضافة إلى العصائر الطازجة بأنواعها المختلفة وبأسعار بسيطة.

تابع أن فكرة المشروع ظهرت بعد جائحة كورونا وتوقف العمل ففكرنا فى إقامة مشروع سميناه "موكا".

وقال يوسف طالب فى الصف الثانى الثانوى يعمل على السيارة إنه يعمل فى الكافيهات من المرحلة الإعدادية، مشيرا إلى أنه يفضل العمل فى مجال الكافيهات للإنفاق على نفسه، ونجحت فى العمل طوال الإجازة العام الماضى ووفرت مصاريف اللبس الخاص بى ولم أرهق أسرتى، وأتوقف قبل الامتحانات للتركيز فى الدراسة كما أننى أوفق ما بين العمل والدراسة.































