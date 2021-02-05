مطران الكاثوليك بسوهاج يبحث مع مكتب التعليم المسيحى النهوض بالتربية الدينية

كتب مايكل فارس

عقد الأنبا توما حبيب ، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، اجتماعا اليوم الجمعة، بأعضاء مكتب التعليم المسيحي وفريق إعداد البانوراما الصيفية.

وقالت الكنيسة الكاثوليكية، فى بيان لها، إن الاجتماع دار حول كيفية النهوض بأبناء التربية الدينية في الفترة المقبلة، مشيرة أيضا إلى أن الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، التقى فريق كورال الإيبارشي، حيث قدم الشكر لفريق الكورال على فقرة الترانيم يوم السيامة الأسقفية التي تمت خلال رسامته، ودار الحوار حول أهمية الترانيم وفعاليتها في الصلاة.

فى سياق متصل، تم اليوم الجمعة، استئناف فعاليات مدارس الأحد بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بقويسنا، حيث بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي بتحضير من أطفال مدارس الأحد، وتلا القداس فقرة تسبيح، ثم قام خدام مدارس الأحد بتوزيع الفصول وإلقاء الكلمة، واختتم اللقاء بالصلاة، مع اتباع الإجراءات الاحترازية، كما استأنفت مطرانية المحلة الكبرى للكاثوليك عقد اجتماعات مهرجان الدلتا في كنيسة سانت تريزا المحلة الكبرى، حيث بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي وترأس القداس الأب جرجس أرمانيوس، راعي الكنيسة، ومعاونة الشماس أسامة أنيس، وبحضور عدد من أفراد الرعية، وتلاها القداس مدارس الأحد، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.