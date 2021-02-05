اليوم السابع
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مصر الجميلة.. شباب العوامية بالأقصر يتبرعون بالدم لخدمة المرضى بالمستشفيات "فيديو"

الجمعة، 05 فبراير 2021 11:15 ص
مصر الجميلة.. شباب العوامية بالأقصر يتبرعون بالدم لخدمة المرضى بالمستشفيات "فيديو"
الأقصر – أحمد مرعى

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التقى "اليوم السابع" فى بث مباشر مع كبار وشباب منطقة العوامية بوسط مدينة الأقصر، لرصد تفاصيل فعاليات للتبرع بالدم بالمحافظة، لنشر ثقافة التبرع بالدم، وتأمين احتياجات البلدة من أكياس الدم بالمستشفيات بصورة دائمة..

وفى هذا الصدد قال محمد حافظ، أحد المنظمين بمبادرة التبرع بالدم بالعوامية، إن الفعالية تم الإعلان عنها منذ أسبوع، ولاحظوا استجابة كبيرة من شباب البلدة والنواحى المجاورة، وتوافد العشرات من الشباب للتبرع بالدم، لافتا إلى قيام اتحاد شباب البلدة بتنظيم فعاليات مجتمعية عديدة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف محمد حافظ لـ"اليوم السابع"، أنه تم البدء بحملة التبرع بالدم ليكون هناك حافظة داخل بنك الدم باسم "أبناء العوامية"، للتأكيد على أن المبادرة تأتى فى إطار تنمية العمل الخدمى والإنسانى والتطوعى، والذى سيفيد أهل القرية ويسجل باسمهم فى بنك الدم، موضحا أن الجمعية اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، ضد فيروس كورونا من تعقيم وكمامات وكحول.

فيما قال سعيد سمير، أحد منظمى المبادرة، إنه تم تجهيز مقر التبرع بالدم، وتم الإعلان عن تفاصيل اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعى وجروبات العوامية، وبدأ الشباب فى التوافد مع أسرهم فى يوم المبادرة وتبرع الجميع بالدم لصالح المستشفيات لتوفير أكياس الدم داخلها، مؤكداً استمرار المبادرات الخيرية بمنطقة العوامية بصورة دورية.


الاقصر

مبادرة تبرع بالدم بالاقصر

شباب العوامية يتبرعون بالدم

اخبار اليوم

بنك الدم الاقليمي بالاقصر

اخبار المحافظات

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