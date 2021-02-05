محافظ المنيا يتفقد موقع عقار آيل للسقوط وإخلاءه وبدء ترميمه وتخفيف الأحمال

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود ابوزيد، الموقع العام لأحد العقارات الآيلة للسقوط بحي شمال المدينة، المكون من 5 طوابق ، حيث تم على الفور اخلاء العقار من السكان، حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.
رافق المحافظ ، العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة، الدكتور شريف مدحت مدير فرع الإسعاف بالمنيا.
قال المحافظ، انه تم فصل التيار الكهرباء وخط المياه والغاز الطبيعي، كما تم الدفع بـ 4 سيارات حماية مدنية، وسيارتي اسعاف، وعمل كردون أمنى بمحيط العقار، حفاظاً على سلامة وامن المواطنين، ووجه المحافظ لجنه المنشآت المنهارة والآيلة للسقوط بفحص حالة العقار واتخاذ اللازم ، مع تطبيق الإجراءات القانونية، مشيراً إلى أن الأولوية هي الحفاظ على أرواح المواطنين.
من جانبه أكد رئيس مدينه المنيا انه يجري حاليا أعمال تدعيم وترميم العقار كما سيجري أعمال تخفيف أحمال للعقار من خلال ازالة الطابق الاخير وذلك وفقا لقرار لجنة المنشآت المنهارة والايلة للسقوط.
محافظ المنيا يتفقد موقع عقار آيل للسقوط
عقار آيل للسقوط
غلق العقار
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