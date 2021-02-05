اليوم السابع
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محافظ المنيا يتفقد موقع عقار آيل للسقوط وإخلاءه وبدء ترميمه وتخفيف الأحمال

الجمعة، 05 فبراير 2021 01:39 م
محافظ المنيا يتفقد موقع عقار آيل للسقوط وإخلاءه وبدء ترميمه وتخفيف الأحمال محافظ المنيا يتفقد موقع عقار آيل للسقوط
المنيا – حسن عبدالغفار

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تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود ابوزيد، الموقع العام لأحد العقارات الآيلة للسقوط بحي شمال المدينة، المكون من 5 طوابق ، حيث تم على الفور اخلاء العقار من السكان، حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.

رافق المحافظ ، العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة، الدكتور شريف مدحت مدير فرع الإسعاف بالمنيا.

قال المحافظ، انه تم فصل التيار الكهرباء وخط المياه والغاز الطبيعي، كما تم الدفع بـ 4 سيارات حماية مدنية، وسيارتي اسعاف، وعمل كردون أمنى بمحيط العقار، حفاظاً على سلامة وامن المواطنين، ووجه المحافظ لجنه المنشآت المنهارة والآيلة للسقوط بفحص حالة العقار واتخاذ اللازم ، مع تطبيق الإجراءات القانونية، مشيراً إلى أن الأولوية هي الحفاظ على أرواح المواطنين.

من جانبه أكد رئيس مدينه المنيا انه يجري حاليا أعمال تدعيم وترميم العقار كما سيجري أعمال تخفيف أحمال للعقار من خلال ازالة الطابق الاخير وذلك وفقا لقرار لجنة المنشآت المنهارة والايلة للسقوط.

 

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محافظ المنيا يتفقد موقع عقار آيل للسقوط (2)
محافظ المنيا يتفقد موقع عقار آيل للسقوط 
 
 
محافظ المنيا يتفقد موقع عقار آيل للسقوط (3)
 عقار آيل للسقوط 

 

محافظ المنيا يتفقد موقع عقار آيل للسقوط (5)
غلق العقار

 


محافظ المنيا

عقار آيل للسقوط

ترميم

أخبار مصرية

محافظه المنيا

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