لجنة سلامة الصحفيّين بأفغانستان ترصد 130 تهديدا ضد صحفيى البلاد عام 2020

كابول أ ش أ

سجَّلت لجنة سلامة الصحفيّين فى أفغانستان 132 تهديدا، وواقعة عنف ضد صحفيى البلاد خلال عام 2020 الماضي.

ويشير تحليل التقرير، حسب ما نقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية إلى زيادة بنسبة 26 بالمئة عن تهديدات عام 2019 ضد هذه الفئة؛ إذ قُتِل سبعة صحفيين وإعلاميين خلال عملهم، وقُتِل خمسة نتيجة عمليات القتل المستهدف وهجمات بالعبوات الناسفة، ويلمح هذا التقرير إلى وضع مقلق لسلامة الصحفيين وحرية الإعلام فى أفغانستان.

وقالت اللجنة إن ارتفاع معدلات قتل الصحفيين خلق "خوفًا واسعًا" بين وسائل الإعلام وقلل من قدرات إنتاج المحتوى.

ووفقًا لبيان المجلس، أدى تصاعد الهجمات على الصحفيين نهاية عام 2020 الماضى إلى انتشار الذعر بين الصحفيين ووسائل الإعلام فى جميع أنحاء البلاد، وقد كان لهذه الهجمات آثار سلبية ملحوظة فى إجراءات التغطية الصحفية، مما دفع العديد من الصحفيين لإعادة النظر فى كيفية الإبلاغ عن قضية معينة وما إذا كان يجب عليهم الخوف من الردود الانتقامية.