اليوم السابع
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ضبط 5 أطنان دقيق مدعم قبل تهريبها وبيعها فى السوق السوداء بالشرقية

الجمعة، 05 فبراير 2021 02:23 م
ضبط 5 أطنان دقيق مدعم قبل تهريبها وبيعها فى السوق السوداء بالشرقية المضبوطات
الشرقية - إيمان مهنى

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تمكنت مديرية التموين بالشرقية، من ضبط 5 أطنان دقيق مدعم قبل تهريبها وبيعها فى السوق السوداء، خلال حملات تموينية مفاجئة بمدينة كفر صقر، وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة، لإحكام الرقابة على الاسواق وضبط الأسعار، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء واستغلال المواطنين وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

أوضحت وكيلة الوزارة أن إدارة تموين كفر صقر برئاسة محمد الشاعر مدير عام تمكنت من ضبط 5 أطنان دقيق بلدى مدعم من قبل الدولة قبل تهريبها ، محملة على سيارتين نصف نقل و تم تحرير المحاضر رقم  312 و313 ضد سائقى السيارتين، واتخاذ  الإجراءات القانونية حيالهم.

وتستمر الحملات التفتيشية والتموينية لضبط حركه البيع والشراء بالأسواق والتأكد من سلامة المنتجات المباعة للمواطنين وتطبيق القانون على المخالفين لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

 


تموين الشرقية

كفر صقر

دقيق مهرب

اخبار الشرقية

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