وأشارت الشبكة إلى أنه لم يتضح بعد متى سيستأنف الرئيس المكسيكي أنشطته، وكان الرئيس المكسيكي قد أعلن أواخر الشهر الماضي إصابته بفيروس كورونا وأن الأعراض التي ظهرت عليه خفيفة، كما أشار إلى أنه يتلقى العلاج الطبي وأن وزيرة الداخلية "أولجا سانشيز كورديرو" ستمثله في الجلسات الإعلامية الصباحية اليومية.