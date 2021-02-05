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أعلن الرئيس المكسيكي "أندريس مانويل لوبيز أوبرادور" أن الاختبارات أثبتت سلبية إصابته بفيروس /كورونا/ المستجد، وذلك عقب أسبوع ونصف من الإصابة، وقال أوبرادور ، في فيديو نشره على حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم /الجمعة/ ، إنه أجرى اختبارا أثبت الآن سلبية إصابته بالفيروس ، مشيرا إلى أنه سيضطر للانتظار عدة أيام أخرى، إلا أنه أوضح أنه في صحة جيدة ويتعافى من كوفيد-19.