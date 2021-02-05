تشميع 3 مراكز دروس خصوصية وتغريم أصحابها بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب - إيمان مهنى

شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة فاقوس بالشرقية، حملة تفتيشية لمراجعة مدى التزام أصحاب مراكز الدروس الخصوصية بغلقها لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 3 مراكز دروس مخالفة بمنطقتي "المنشية" و"كفر الحوت"، وجرى تفرقة الطلاب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتغريم أصحاب المراكز.

فيما شدد المحافظ الدكتور ممدوح غراب، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهى والكافيتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المُقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدى المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامات الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة بالاشتراك مع شرطة المرافق وحى أول وثان الزقازيق، وأسفرت عن فض فرحين أحداهما بقرية أبو حسين والآخر بقرية الحصة وتم تفريق المواطنين، كما تمكنت الحملة من مصادرة 15 شيشة من مقهى مخالف بقرية طاهرة وأثناء مرور الحملة بشوارع مدينة الزقازيق لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا تم تغريم 15 مواطنا الغرامة المالية الفورية المقدرة بـ50 جنيها لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية، فضلاً عن غلق 3 محال تجارية تعمل بدون ترخيص قانونى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بحملة مكبرة لرفع الإشغالات ومتابعة التزام إصحاب المقاهى بتطبيق الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع شرطة المرافق، وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر ضد مقاهى مخالفة لتقديمها الشيشه للمترددين وتم مصادرة 30 شيشة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس حملة لغلق مراكز الدروس الخصوصية بأماكن متفرقة بالمدينة، وأسفرت الحملة عن غلق 4 مراكز للدروس بمنطقة المنشية بالمدينة وتم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين،وقامت رئاسة مركز ومدينة ههيا بحملة مفاجئة على الطريق العام ههيا / الزقازيق للاطمئنان على تنفيذ الإجراءات الاحترازية، وأسفرت الحملة عن توقيع الغرامة المالية على 29 من المواطنين غير الملتزمين بارتداء الكمامة الواقية حرصاً على صحة وسلامة الجميع من الإصابه بفيروس كورونا.