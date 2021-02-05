اليوم السابع
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الجمعة، 05 فبراير 2021 03:40 م
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تدريب العاملين بمياه مشتول بالشرقية للتعامل مع تسريب الكلور

الجمعة، 05 فبراير 2021 03:10 م
تدريب العاملين بمياه مشتول بالشرقية للتعامل مع تسريب الكلور التدريبات
الشرقية - إيمان مهنى

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قال اللواء مهندس شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية إن الشركة فى حالة حراك مستمر لمواكبة ثورة العصر للتحول الرقمي للمعلومات ومن ثم تطوير العنصر البشرى باعتباره أحد مقومات النجاح لأي مؤسسة بالدولة.

ولفت إلى قيام مسؤولي السلامة والصحه المهنية بفرع الشركة بمشتول السوب  بتنفيذ ورشة عمل لتدريب العاملين على كيفية التعامل مع تسريب الكلور وذلك بمحطة مياه مشتول المرشحة الجديدة، كما تم تعريفهم بالإسعافات الأوليه في حالات الإختناقات والحروق.

أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ان الدورات  تهدف إلي بث الأمان والطمأنينة في قلوب العاملين أثناء قيامهم بأعمالهم، وتأمين بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر والأمراض المهنية سواء للعاملين أو المترددين على المؤسسة الصناعية.

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على تكثيف الدورات التدريبية وعقد ورش العمل المختلفة لصقل مهارات وتعزيز قدرات ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الاداري، وتدريبهم على استخدام أحدث الأساليب العلمية لضبط منظومه العمل، وذلك تماشياً مع خطة الدولة، ودعما لجهود تحقيق التنمية الشاملة ولتقليل زمن الحصول على الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطن وتقديم أفضل الخدمات له.

 

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دورات تدريبية

دورة إسعافات أولية

مياه الشرب بالشرقية

اخبار الشرقية

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