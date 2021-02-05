اليوم السابع
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بدء حملة التطعيم ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بكفر الشيخ

الجمعة، 05 فبراير 2021 04:57 م
بدء حملة التطعيم ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بكفر الشيخ تحصين - أرشيفية
كفر الشيخ_ محمد سليمان

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شهدت قرى محافظة كفر الشيخ، حملات تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية المختلفة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن حملات تحصين الطيور مستمرة بالقرى والمراكز، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية ، مؤكداً أنه تم تحصين 47100 طائر ضد الأمراض الوبائية، فضلاً عن تطهير 8 أسواق، 13 رياشة، ومعاينة 5 مزارع، وسحب 68 عينة ما قبل البيع، بالإضافة إلى استخراج 15 تصريح نقل طيور، بإجمالى 25000 طائر، فضلاً عن التقصى النشط بـ 7منازل، وجمع 20 عينة، موجهاً الشكر لمدير عام الطب البيطرى بالمحافظة والمسئولين عن الحملات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية، مؤكداً على إستمرار رش وتطهير جميع الإدارات البيطرية، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.

وأضاف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطرى بكفرالشيخ، أنه يتم بدء حملة التطعيم ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع غداً ،ولمدة شهر بجميع الوحدات البيطرية بالمحافظة.‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏   

‏وقال عبداللاه، أن عمليات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية ومؤسسات الدولة على مستوى المحافظة مستمرة، كما يتم تطهير الأكمنة بشكل يومى ورش السيارات المارة بالأكمنة بمداخل ومخارج المحافظة، مؤكداً أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يتابع بشكل يومي، الحملات التموينية على الأسواق لضبط المخالفين من التجار، وضبط اللحوم والدواجن غير الصالحة.


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حمى قلاعية

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