الشرطة تطوق مستشفى وشارعا رئيسيا فى بلدة اسكتلندية بعد "حادثين خطيرين"

(رويترز)

أغلقت شرطة اسكتلندا مستشفى كروسهاوس الجامعى وشارعا رئيسيا فى بلدة كيلمارنوك، بينما كانت تتعامل مع ما قالت إنها ثلاثة حوادث خطيرة قد تكون مرتبطة ببعضها.

وقالت الشرطة إن الحادث الأول وقع خارج المستشفى الساعة 0745 مساء، وأعقبه حادث ثان بعد حوالى 20 دقيقة فى شارع بورتلاند، بينما وقع الثالث، وهو حادث تصادم خطير، على طريق ايه76 فى حوالى الساعة 0830.

وذكرت الشرطة "بوسعنا تأكيد أنه لا يجرى التعامل مع الحوادث التى وقعت فى منطقة كيلمارنوك على أنها متصلة بالإرهاب"، وأضافت أن التحقيقات فى مرحلة أولية وأنه تم تطويق مناطق الحوادث. وقالت "لا يوجد ما يدعو للقلق".

ونصح وزير العدل الاسكتلندى حمزة يوسف المواطنين بتجنب مستشفى كروسهاوس وشارع بورتلاند، وقال إن الشرطة تتعامل مع حادث خطير للغاية، وذكرت صحيفة سكوتش صن أنه تم إغلاق المستشفى وسط أنباء عن حادث طعن.