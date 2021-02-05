اليوم السابع
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الشرب والصرف الصحى بجنوب سيناء: يتم استغلال مياه الصرف الصحى المعالج في رى الأراض

الجمعة، 05 فبراير 2021 01:12 ص
الشرب والصرف الصحى بجنوب سيناء: يتم استغلال مياه الصرف الصحى المعالج في رى الأراض برنامج التاسعة
كتب - أحمد صلاح العزب

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قالت المهندسة حنان عمر رئيس قطاع جنوب سيناء بشركة مياه الشرب والصرف الصحى خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية  فى حلقة الخميس والذى يقدمة الاعلامى يوسف الحسينى  ان  معظم مدن محافظة جنوب سيناء بالأمس تعرضت الى موجة من الطقس السيئ وتعرضت مدينة شرم الشيخ لسقوط امطار بصورة غزيرة  من الحادية عشر مساءا بالأمس ونتيجة تضاريس المدينة والمحافظة فإن المياه تندفع من أعلى الى اسفل وهذا الامر هو أخطر مافى الموضوع لان محطات رفع الصرف الصحى تكون في اقل نقطة انخفاضا ولابد من الحفاظ عليها  مضيفة ان هناك مخرات بالمدينة واصلة للبحر بالإضافة الى ان اللواء خالد فودة قد أمر بإنشاء نقاط صرف لمدينة شرم الشيخ على صورة ابار جوفية وهناك نقطتين أساسيتين تم التوجية بسرعة الانتهاء منهما بمدينة خليج نعمة في اقرب وقت.مضيفة انه يتم استغلال مياة الصرف الصحى المعالج في رى الاراضى الزراعية.
 
من جانب اخر كان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ، قد أكد  أن جميع الطرق مفتوحة ولم يتم غلق أى طرق بالمحافظة، سواء طريق النفق / شرم الشيخ، والطرق الداخلية بين المدن داخل المحافظة، وذلك خلال متابعته منذ الأمس لإزالة آثار الأمطار الغزيرة التى تسببت فى بعض تجمعات المياه بمدينة شرم الشيخ.
 

وأضاف فى تصريحات له، أنه أصدر توجيهاته فور هطول الأمطار بإزلة أى آثار لتجمعات المياه على الفور بعد عمل بعد تحويلات بسيطة لتلك المناطق التى بها تجمعات، مشيرًا إلى أن جميع الطرق حالياً مفتوحة للمرور ولا توجد أى طرق مغلقة.


برنامج التاسعة

جنوب سيناء

الامطار

مياه الصرف الصحى المعالج

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