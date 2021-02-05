"الرياضة أسلوب حياة" شعار لتنشيط الرياضة بالأحياء السكنية بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ_ محمد سليمان

شهدت عدد من أحياء مدن محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة ،فعاليات مشروع تنشيط الرياضه فى الأحياء من رياضة المشى والجرى ،واجراء التمرينات الرياضية.

وأشاد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بالمشاركة المجتمعية لتنشيط الرياضة بالاحياء السكنية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، و على استمرار تنفيذ هذا المشروع لتشجيع ممارسة الرياضة بين جميع الفئات العمرية فى كل مكان وخاصة بالاحياء الشعبية بالمحافظة، وذلك لأهمية الرياضة فى الحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض.

وأشار محافظ كفرالشيخ، أن تنفيذ المشروع يقوم على مشاركة مجموعه من المدربين وأخصائى الرياضة بالمديرية، و يهدف البرنامج الذى ينفذ كل يوم جمعة من كل أسبوع الساعة " 9صباحا " إلى خدمة راغبى ممارسة الرياضة من أبناء المحافظة لحثهم على الرياضه واداء التمارين الرياضية بصفه مستمره وتوسيع قاعدة المشاركة لجعل الرياضة جزء من الحياة اليومية والحفاظ على الجسم والوقاية من الأمراض.

أوضح محروس، تضمنت فعاليات مشروع تنشيط الرياضة أنشطة رياضية مُختلفة، من "مشي، وجري، وتمرينات رياضية"، أن مشروع تنشيط الأحياء السكنية، يأتى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لإيمانه بأن الرياضة هى القوة الناعمة التى يُمكن أن تُحقق الكثير، وتُنمى لدى الشباب العديد من المبادئ والقيم، وتُرسخ التنافس الشريف، موضحا أن المشروع يأتى كوسيلة هادفة وفعالة نحو تحقيق الممارسة الرياضية وتحسين صحة المواطن و جعل الرياضة أسلوب حياة، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف نشر ثقافة الرياضة للأسر لجميع المراحل العمرية، وذلك لتحقيق أكبر مشاركة للنشاط الرياضى، مؤكداً أن البرنامج يلقى نجاحا كبيرا، ويقوم به متخصصون على أعلى مستوى من الكفاءة، ويتم توفير أدوات التدريب اللازمة من كرات ، اقماع ، وسائل رياضية.

تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية بكفر الشيخ

تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية بكفر الشيخ

تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية بكفر الشيخ

تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية بكفر الشيخ