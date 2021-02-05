اليوم السابع
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إغلاق 2466 منشأة وتشميع 874 مركزاً للدروس الخصوصية فى الغربية

الجمعة، 05 فبراير 2021 11:02 ص
إغلاق 2466 منشأة وتشميع 874 مركزاً للدروس الخصوصية فى الغربية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية محمد طارق

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تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، غلق المنشآت المخالفة لمواعيد الغلق الجديدة، والتي صدرت في الأول من ديسمبر الماضي، حيث تم غلق عدد 593 محلا، وعدد 186 سوقا، وعدد 187 مطعما، وعدد 342 مقهى، وعدد 347 ورشة، و811 منشأة أخرى بإجمالي عدد 2466 منشأة مخالفة بنطاق محافظة الغربية. 

 
وأشار المحافظ إلى أنه تم غلق وتشميع عدد 874 مركزاً للدروس الخصوصية منذ ديسمبر الماضي، تطبيقاً لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصاً على صحة وسلامة الطلاب.
 
 
ويهيب محافظ الغربية بالسادة أصحاب المحال والمقاهي والورش الالتزام بمواعيد الغلق المحددة تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون، ويؤكد على أهمية الابتعاد عن التجمعات وخاصةً بالأماكن المغلقة حرصاً على الصحة العامة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد .
 
 
 

 


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