إغلاق 2466 منشأة وتشميع 874 مركزاً للدروس الخصوصية فى الغربية

وأشار المحافظ إلى أنه تم غلق وتشميع عدد 874 مركزاً للدروس الخصوصية منذ ديسمبر الماضي، تطبيقاً لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصاً على صحة وسلامة الطلاب.

ويهيب محافظ الغربية بالسادة أصحاب المحال والمقاهي والورش الالتزام بمواعيد الغلق المحددة تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون، ويؤكد على أهمية الابتعاد عن التجمعات وخاصةً بالأماكن المغلقة حرصاً على الصحة العامة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد .