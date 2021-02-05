إرسال مساعدات غذائية وبطاطين لأهالى قرية الزعفرانة بعد تعرضها للأمطار.. صور

وأضاف رئيس مدينة غارب لـ"اليوم السابع"، أن تم إرسل بطاطين ومواد غذائية وسيارات لشفط المياه من القرية التى تبعد عشرات الكيلو مترات من المدينة حيث تعرضت لمياه أمطار تسببت فى غرق بعض المنازل.

وتابع أن مجلس مدينة رأس غارب، دفع صباح البوم بسيارات لشفط مياه الأمطار بالشوارع المختلفة بمدينة رأس غارب، بعد سقوطها في الساعات الأولى من صباح اليوم وكانت ما بين متوسطة وغزيرة ولن تستمر لأوقات طويلة.

وأوضح أن تم الاستعداد لموجة الطقس السيئ من جاهزية واستعداد حواجز التوجيه والبرابخ بطريق الشيخ فضل تنفيذا لتعليمات المحافظة برفع درجة الاستعداد واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية المتوقعة.

وكلف اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب، إدارة الأزمات بالتواصل مع جميع الجهات المشاركة فى مجابهة أخطار الأمطار والسيول ورفع درجة الاستعداد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من الآثار الناجمة عنها.