اليوم السابع
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الجمعة، 05 فبراير 2021 03:39 م
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إرسال مساعدات غذائية وبطاطين لأهالى قرية الزعفرانة بعد تعرضها للأمطار.. صور

الجمعة، 05 فبراير 2021 03:32 م
إرسال مساعدات غذائية وبطاطين لأهالى قرية الزعفرانة بعد تعرضها للأمطار.. صور جانب من المساعدات
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قال اللواء أيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب، الواقعة شمال محافظة البحر الأحمر، مساعدات غذائية وبطاطين لأهالى قرية الزعفرانة بعد تعرض القرية لأمطار فى الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة. 
 
وأضاف رئيس مدينة غارب لـ"اليوم السابع"، أن تم إرسل بطاطين ومواد غذائية وسيارات لشفط المياه من القرية التى تبعد عشرات الكيلو مترات من المدينة حيث تعرضت لمياه أمطار تسببت فى غرق بعض المنازل. 

وتابع أن مجلس مدينة رأس غارب، دفع صباح البوم بسيارات لشفط مياه الأمطار بالشوارع المختلفة بمدينة رأس غارب، بعد سقوطها في الساعات الأولى من صباح اليوم وكانت ما بين متوسطة وغزيرة ولن تستمر لأوقات طويلة.
 
وأوضح أن تم الاستعداد لموجة الطقس السيئ من جاهزية واستعداد حواجز التوجيه والبرابخ بطريق الشيخ فضل تنفيذا لتعليمات المحافظة برفع درجة الاستعداد واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية  المتوقعة. 
 
وكلف اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب، إدارة الأزمات بالتواصل مع جميع الجهات المشاركة فى مجابهة أخطار الأمطار والسيول ورفع درجة الاستعداد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من الآثار الناجمة عنها.
المساعدات
المساعدات

 

جانب-من-المساعدات
جانب-من-المساعدات

 

جانب-من-المساعدات-الغذائية
جانب-من-المساعدات-الغذائية

 

مجلس-مدينة-غارب-يرسل-مساعدات-غذائية-وبطاطين-لأهالي-الزعفرانة
مجلس-مدينة-غارب-يرسل-مساعدات-غذائية-وبطاطين-لأهالي-الزعفرانة

 

مجلس-مدينة-غارب-يرسل-مساعدات-غذائية-وبطاطين-لأهالي-قرية-الزعفرانة
مجلس-مدينة-غارب-يرسل-مساعدات-غذائية-وبطاطين-لأهالي-قرية-الزعفرانة

 

مساعدات-لقرية-الزعفرانة
مساعدات-لقرية-الزعفرانة

 


الزعفرانة

مساعدات غذائية

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الامطار

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