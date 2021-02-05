اليوم السابع
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الجمعة، 05 فبراير 2021 03:39 م
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إحالة 34 موظفا للتحقيق لتغيبهم عن العمل بالبحيرة

الجمعة، 05 فبراير 2021 03:06 م
إحالة 34 موظفا للتحقيق لتغيبهم عن العمل بالبحيرة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة متابعة مدى الانضباط الإدارى، وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية، لمعرفة مدى التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين مع استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة.

 

وفى هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات حملات تفتيشية بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة، أسفرت عن إحالة 28 من العاملين بالمصالح الحكوميه للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانونى وكذلك 6 موظفين لتركهم محل العمل أثناء مواعيد العمل الرسمية دون سند قانونى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.


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