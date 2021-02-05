أول صور لخروج عربتى قطار عن القضبان بمحطة الحلواصى البلد فى المنوفية

حيث تعرض القطار رقم 537 القادم من القاهرة والمتجة الى منوف طنطا الى الخروج عن القضبان أثناء خروجة من المحطة بالحلواصى التابعة لمركز اشمون بمحافظة المنوفية.

وأكد مصدر بالسكة الحديد أن الجرار وعربية والبودى الاول من العربية التانية هم الذين خرجوا من على القضبان دون أى أصابات أو خسائر، لافتا إلى أنه جارى العمل على رفع الجرار والعربتان حتى يتم إعادة تشغيل حركة القطارات من جديد .



خروج عربة القطار (1)