231 ألف جنيه مساعدات زواج لـ33 عروسة يتيمة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

قدمت إحدى الجمعيات الخيرية بمحافظة البحيرة، مساعدات زواج بقيمة 231 ألف جنيه لـ 33 عروسة من الأيتام بواقع 7 آلاف جنيه لكل عروسة لمساعدتهن فى تجهيز عش الزوجية، فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية "حياه كريمة" لرفع المعاناة عن الفئات الأكثر احتياجا ومساعدة الأرامل والايتام وغير القادرين فى الحياة المعيشية.

وأشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالجمعية ودورها الفاعل فى تقديم المساعدات للحالات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بالمحافظة تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى.

وأضاف المحافظ إن مؤسسات المجتمع المدنى لها دور كبير ومساند لخدمة المواطن على أرض المحافظة، فى إطار تحقيق الشراكة بين الجهة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدنى.

ووجه محافظ البحيرة بتوسيع قاعدة المساعدات لتشمل القرى والنجوع الأكثر احتياجاً بكافة مدن ومراكز المحافظة، مع التنسيق والإشراف والمتابعة المستمرة لمديرية التضامن الاجتماعى على كافة الأعمال والجهود التى يتم تنفيذها.