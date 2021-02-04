10 معلومات عن محطة ناصر الوسيطة لتجميع القمامة ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تستعد محافظة بنى سويف لافتتاح محطة ناصر الوسيطة بمدينة ناصر لتجميع القمامة، والتى ستخدم أكثر من مليون و96 ألف نسمة وستدخل الخدمة الأيام القادمة، وينشر اليوم السابع معلومات عن المحطة:

1- مشروع محطة ناصر الوسيطة المجمعة بطاقة استيعابية 300 طن/ يوم .

2 - تم إنشاؤها فى إطار البروتوكول الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط، ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة النظافة للعام المالي 2019/2020 .

3 - المحطة ستكون ثان محطة يتم تسليمها على مستوى محافظات الجمهورية فى هذا المجال.

4- المحطة المقامة على مساحة 1950 م2، وتضم بوابات خروج ودخول ورامبات

5 - يحيطها سور خراساني مبطن بارتفاع 1.6م، ورصيف تفريغ بمساحة 768 م، وميزان أرضي بسكول حمولة 50 طنا.

6 - المحطة بها طرق خرسانية ممهدة لدخول وخروج سيارات النقل واللوادر، وببارات تجميع للسوائل بنظام صرف مناسب ونظام للصرف الصحى، بالإضافة إلى نقاط استقبال المخلفات الخطرة، ومنطقة تفتيش للشاحنات.

7- المحطة مزودة بمنظومة إطفاء حريق مزودة بإنذار حريق، وجراج لمعدات المحطة ومصدر مياه ومضخات ضغط عالى ومولد كهربائي وخزان وقود وكاميرات مراقبة.

8 - المحطة ستخدم أكثر من مليون و96 ألف نسمة في مدينة ناصر.

9 - المحطة تخدم بعض قرى المركز: اشمنت، بني عدى، دلاص، دنديل، الحمام، وقرى: بليفيا، شريف باشا، ابشنا بمركز بني سويف، وقريتى النويرة، قاي، وفي مركز أهناسيا، بجانب قرية أبوصير الملق بمركز الواسطى.

10- الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف أشار إلى أنه من المقرر دخولها الخدمة خلال الأيام القليلة القادمة، بعد ما تم الانتهاء من تركيب المعدات وإعداد خطة التدريب والصيانة والتشغيل.