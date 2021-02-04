1 من كل 5 متهمين فى "اقتحام الكونجرس" لديهم خلفية عسكرية

كتبت: نهال أبو السعود

أصدر وزير الدفاع الامريكي لويد أوستن امره بـ "الانسحاب" على مستوى الجيش الأمريكي للتصدي لانتشار أفكار التطرف الداخلى بين الرتب بعد ان كشفت التحقيقات ان 1 من بين 5 اشخاص وجهت لهم اتهامات في احداث شغب الكونجرس لديهم خلفية عسكرية، وهي قضية لطالما أذهلت قادة البنتاجون لكنها احتلت الصدارة بعد خرق مبنى الكابيتول في 6 يناير.

وبحسب صحيفة "ذا هيل" فقد صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية جون كيربي للصحفيين في البنتاجون بأنه من المتوقع أن يعقد القادة "مناقشات مطلوبة" مع مرؤوسيهم حول التطرف في ضوء احداث اقتحام الكونجرس في الـ6 من يناير في الشهرين المقبلين، وأضاف كيربي أن المزيد من التفاصيل قادمة وأن القيادة لا تزال بحاجة إلى تقديم إرشادات محددة بشأن توقعات الانسحاب.

هذه الخطوة هي نتيجة مباشرة لأحداث 6 يناير ، عندما اقتحم انصار الرئيس السابق ترامب - بما في ذلك بعض أعضاء الخدمة الفعلية والمحاربين القدامى - مبنى الكابيتول الأمريكي في محاولة لمنع الكونجرس من التصديق على فوز الرئيس بايدن في الانتخابات.

وكشفت التحقيقات فينا بعد أن ما يقرب من 1 من كل 5 أشخاص متهمين فيما يتعلق بأعمال الشغب لديهم شكل من الخلفية العسكرية.

تعهد أوستن وهو أول وزير دفاع أسود في البلاد ، خلال جلسة الاستماع لتأكيده بأنه سيقاتل من أجل "تخليص الصفوف من العنصريين والمتطرفين". ومع ذلك ، ليس لدى البنتاجون سوى القليل من المعلومات حول مدى عمق المشكلة ، مما يجعل من الصعب اتخاذ إجراء.

من بين نقاط البيانات المتاحة تلك التي قدمها مكتب التحقيقات الفيدرالي لعام 2020 ، والتي وجدت أنه من بين 143 إخطارًا بالتحقيق تلقاها البنتاجون من مكتب الأعضاء العسكريين السابقين والحاليين يتعلق 68 بقضايا تطرف محلي.

قال كيربي إن مسؤولي الدفاع كافحوا لسنوات لفهم قضية التطرف بين أفراد الخدمة ، على الرغم من أن أحداث 6 يناير "ابرزت الأمر بشكل صارخ ، ومن الواضح جدًا أنه شيء لم يحل".