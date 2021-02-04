وفاة أقدم موزع للصحف بشمال سيناء بعد 70 عاما فى المهنة

شمال سيناء - محمد حسين

توفى اليوم فى مدينة العريش فكرى حسن الشعراوى أقدم موزع صحف فى سيناء عن عمر ناهز 80 عاما والذى قضى أكثر من 70 سنة فى مهنة استقبال الصحف من دور التوزيع ونقلها لكل مدن سيناء .

وودع أهالى العريش الحاج فكرى وتم دفن جثمانه بمقابر مدينة العريش، بعد رحلة تنقل قضاها من مكان لآخر لبيع الصحف داخل مدينة العريش حتى استقر به المقام خلال السنوات الأخيرة فى مكتبه بجى الضاحية بالعريش .

وسبق وتحدث "الشعراوى"، لليوم السابع عن رحلته فى توفير الصحف للقراء فى كل مدن شمال سيناء بقوله إنه يفتخر أنه من بين يديه وصلت لأيادى الملايين الصحف والكتب، وكانت سببا فى صقل ثقافتهم، حتى أصبح بعضهم نجوما فى مجالات شتى، وورث مهنة بيع الصحف عن والده" حسن الشعراوى"، أول صحفى فى شمال سيناء فى الأربعينيات من القرن الماضى، وكان والده كان شغوفا بالقراءة ومطالعة الصحف، وكان يحضر الصحف عن طريق البريد فى فترة الأربعينيات والخمسينيات، لبيعها فى العريش، وحصل على دورات تدريبيه لصقل موهبته الصحفية فى ذات الوقت، ثم حصل على توكيل لبيع الصحف، وكانت تنقل إليه من القاهرة لمدينة العريش فى القطار.

وكانت مكتبة "الشعراوى" وسط مدينة العريش، من أشهر منافذ بيع الصحف والمجلات والكتب، وتحقق مبيعات رائدة على مستوى الجمهورية، وتوقف العمل فى بيع الصحف بتوقف وصولها بعد حرب 1967 واحتلال سيناء ثم عادت بعد تحرير سيناء.