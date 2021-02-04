نقابات عمالية بفرنسا تتظاهر رفضا لتسريح الموظفين ومشاكل التوظيف.. صور

كتب: أحمد علوى

تظاهر عدد من العمال الفرنسيين وأعضاء نقابات العمال بمظاهرة اليوم الخميس في ساحة الجمهورية للدفاع عن التوظيف والخدمات العامة، للاحتجاج على خطط التسريح.

ووفقاً لصحيفة 20 مينوت الفرنسية، اكد القائمون على التظاهرة، "لا يمر يوم دون إعلان جديد عن خطة لخفض الوظائف أو إغلاق الأعمال أو إعادة الهيكلة وتخفيض الخدمات".

وتابعوا، "لقد انفجر عدد حالات الفصل مع الأزمة الصحية المرتبطة بـ Covid-19، وأحصى قسم الإحصاء في وزارة العمل الفرنسية، في يناير 84130 انتهاكًا لعقود العمل، وذلك كجزء من خطط حماية التوظيف، مقابل 30.562 خلال نفس الفترة من عام 2019.

ويشارك بعض أعضاء النقابات العمالية الفرنسية CGT وعمالها يحضرون مظاهرة في نانت كجزء من اليوم الوطني للإضرابات والاحتجاجات ضد تسريح العمال والسياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة وسط تفشي مرض فيروس كورونا (COVID-19) في فرنسا 4 فبراير 2021.