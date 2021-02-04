اليوم السابع
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الخميس، 04 فبراير 2021 10:50 م
خالد صلاح
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موجة أمطار وعواصف رعدية ‎تضرب مدينة الخارجة بالوادى الجديد

الخميس، 04 فبراير 2021 09:39 م
موجة أمطار وعواصف رعدية ‎تضرب مدينة الخارجة بالوادى الجديد أمطار
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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تعرضت محافظة الوادى الجديد، مساء اليوم الخميس، إلى سقوط امطار بجانب ظهور عواصف برق ورعد فى السماء سحب وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة رفع درجة الاستعداد تحسبا لتزايد الأمطار أو عدم استقرار الطقس.
 
وأكد محافظ الوادى الجديد، محمد الزملوط، على رفع حالة الطوارئ والاستعداد في غرفة العمليات بالمحافظة ولجنة الأزمات والكوارث، بالإضافة إلى رفع درجة التأهب على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري والتحرك في حال حدوث سيول شديدة بمشاركة كافة مديريات الخدمات، بالإضافة إلى تشكيل غرف عمليات بكل مركز تحسبا ً للأزمات والكوارث جراء سقوط أمطار، بالإضافة إلى استمرار متابعة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .
 
 
 
 

 


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