موجة أمطار وعواصف رعدية ‎تضرب مدينة الخارجة بالوادى الجديد

وأكد محافظ الوادى الجديد، محمد الزملوط، على رفع حالة الطوارئ والاستعداد في غرفة العمليات بالمحافظة ولجنة الأزمات والكوارث، بالإضافة إلى رفع درجة التأهب على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري والتحرك في حال حدوث سيول شديدة بمشاركة كافة مديريات الخدمات، بالإضافة إلى تشكيل غرف عمليات بكل مركز تحسبا ً للأزمات والكوارث جراء سقوط أمطار، بالإضافة إلى استمرار متابعة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .