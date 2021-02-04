مشروعات تغير شكل بلبيس الشرقية لمدينة حضارية.. تعرف على التفاصيل

الشرقية - إيمان مهنى

أكد على الصناديلى، رئيس مدينة بلبيس بالشرقية، أنه خلال عام 2021، ستكون المدينة فى ثوب جديد وتعود لشكلها الحضارى الذى يليق بها، مضيفا خلال تصريح لـ"اليوم السابع"، أن أعمال التطوير والتجميل الجارية تتم على قدم وساق، فيتم رصف الشوارع بالإنترلوك فى أحياء الزعبلاوى والقيسارية وشارع سعد زغلول، مع رصف أى شوارع داخلية ضيقة يصعب رصفها بالطبقات الأسفليته، إلى جانب أعمال تطوير منطقة كوبرى الهويس، ذلك لإعادة الوجه الحضارى للمدينة، ولاستيعاب حركة السيارات والمارة وتخفيف حده الزحام.

كما جار العمل بميدان المحطة وتجهيزه لوضع تمثال الدكتور مجدى يعقوب العالم المصرى والذى تربى فى المدينة، ذلك تحت إشراف التراث الحضارى.

وأشار إلى أن تتم أعمال رفع كفاءة شوارع جمال عبد الناصر وسعد زغلول وبورسعيد وهما من أهم الشوارع الرئيسية، من خلال أعمال تجميل ورصف ورفع إشغالات لتوسعة الطريق ودهانات والتشجير، لافتا إلى أن شارع سعد زغلول بطول 800 متر وعرض 10 أمتار سيمثل محوراً مروريا هاماً يربط بين شارع جمال عبد الناصر وطريق ترعة الإسماعيلية.

وعن مشروعات الخدمية، أكد الصناديلى، أنه جار تنفيذ عدد 7 مشروعات بقطاع الصرف الصحى بمركز ومدينة بلبيس بتكلفة مالية مليارا و493 مليون جنيه حيث شملت تلك المشروعات أعمال توسعات شبكات انحدار ببلبيس بتكلفة 53 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى غيته بتكلفة 20 مليون جنيه، وإنشاء محطة رفع صرف صحى بمنية سلمنت بتكلفة 300 مليون جنيه، وإنشاء محطتى معالجة ورفع صرف صحى بقرية اولاد سيف بتكلفة 300 مليون جنيه، وإنشاء محطة رفع صرف صحى بقرية الروضة بتكلفة 300 مليون جنيه، وإنشاء محطتى معالجة ورفع صرف صحى بقرية ميت جابر تعمل بطاقة 5 آلاف م3 / اليوم وبتكلفة 120 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى قرى العدلية وتوابعها ( العدلية - ميت حبيب - ميت حمل - الشغابنة - كفر أكياد- سندنهور - قهلة الجبل - كفر العرب) والذى يشمل إنشاء 8 محطات رفع بطاقة 20 ألف م3/ اليوم وبتكلفة 400 مليون جنيه.