مسئول هندى يشرب معقم يدين بدلا من المياه بالخطأ فى اجتماع عام.. فيديو

كتب محمد شعلان

وقع مسئول هندي يدعى راميش باوار، نائب مفوض مؤسسة "Brihanmumbai Municipal Corporation"، فى خطأ طريف خلال جلسة استماع للجنة الميزانية في مومباي أمس، الأربعاء، حيث شرب عن طريق الخطأ مطهرا لليدين بعد أن ظن أنه زجاجة ماء أثناء اجتماع عام.

وشرب المسئول الهندي راميش باوار، من الزجاجة القريبة من يده خلال جلسة الاستماع للجنة الميزانية، وأخذ جرعة كبيرة من الزجاجة في فمه وكان يعتقد أنه ماء ولكن سارع أحد المتفرجين لتحذيره من أنه كان معقم لليدين، فقام على الفور ببصق المعقم من فمه إلا أنه شعر بالحرج بعد أن التقط الكاميرات الواقعة.



المسئول يشرب المعقم

وأظهرت لقطات الفيديو التي عرضتها صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، راميش باوار وهو يعرض المستندات على الجمهور في الاجتماع العام قبل الجلوس، ثم مد يده بعد جلوسه لشرب زجاجة المياه ليفاجئ بأنه معقم لليدين وليس مياه، وبعد أن حذره أحد الحضور بصق معقم اليد وهرع الآخرون لمساعدته ولكنه غادر الغرفة بعد ذلك.



حرج المسئول الهندى بعد الموقف



يبصق المعقم

وعلى جانب آخر، قال مصدر مطلع على مسح حكومي للأجسام المضادة إن نحو ربع سكان الهند البالغ عددهم 1.35 مليار نسمة قد يكونوا أصيبوا بفيروس كورونا، مما يشير إلى أن العدد الفعلي للإصابات هناك يزيد بكثير عن الحصيلة الرسمية.

وسجلت الهند 10.8 مليون إصابة مؤكدة بكوفيد-19 وهو ثاني أعلى عدد إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة. لكن المسح يشير إلى أن عدد الحالات الفعلي في الهند قد يكون تجاوز 300 مليون.

وقال المجلس الهندي للأبحاث الطبية الذي تديره الدولة وأجرى المسح إنه سيعرض نتائجه في مؤتمر صحفي اليوم الخميس. وامتنع المصدر عن ذكر اسمه قبيل الإعلان الرسمي ، ولم يتضح حتى الآن عدد من شاركوا في أحدث مسح.