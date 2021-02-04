مدينة سفاجا تقرر منع إقامة أى عروض فنية أو استعراضية بدون تراخيص وزارة الثقافة

البحر الأحمر - عماد عرفة

كلفت هدي المغربي رئيس مدينة سفاجا، قسم التراخيص في الإدارة الهندسية بمتابعة إقامة اي عروض فنية وعدم السماح بإقامتها بدون تراخيص وزارة الثقافة.

وذلك تنفيذا للكتاب الدوري الصادر من وزارة التنمية المحلية بعدم السماح بإقامة أي عروض للفنون الشعبية والاستعراضية "السيرك القومي" خاصة في الطلبات التي ترد من البيت الفني إلا باستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط لبعض الشركات، وذلك من الادارة العامة للتراخيص الفنية برئاسة قطاع شئون الإنتاج الفني.

وأكدت رئيس المدينة في بيان لها اليوم، التنسيق مع قصر ثقافة سفاجا لمنع إصدار تراخيص لهذه الشركات لإقامة عروض في نطاق المدينة إلا بعد الحصول علي التراخيص اللازمة من وزارة الثقافة.

وأشارت رئيس المدينة إلى أن الكتاب الدوري أرجع ذلك إلى أن الإدارة العامة للتراخيص بقطاع شئون الإنتاج الثقافي أكدت بوجود عدد من الشركات لم تتقدم للإدارة العامة للتراخيص الفنية بطلب تجديد التراخيص الخاصة بها منذ عام 2018 على الرغم من قيام هذه الشركات بتقديم العروض الخاصة بها من عروض منوعات موسيقية وغنائية وألعاب سيرك وفنون استعراضية ومصنفات سمعية وبصرية، وهو ما يستلزم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدم تجديد هذه التراخيص.