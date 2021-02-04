محكمة بلجيكية تقضى بسجن الدبلوماسى الإيرانى أسد الله أسدى 20 عاما

كتب سمير حسنى

قضت محكمة بلجيكية الآن، بالسجن مدة 20 عاما على الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي، بعد إدانته بالإرهاب.، كما جردت المحكمة باقى المتهمين من الجنسية.

ويتهم القضاء البلجيكي، الخلية التي يقودها الدبلوماسي الإيراني بالتخطيط لتفجير التجمع في نهاية يونيو عام 2018 في مدينة قرب باريس، في قضية أثارت توترات دبلوماسية بين فرنسا وإيران، لا سيما أن باريس اتهمت في أكتوبر 2018 وزارة الاستخبارات الإيرانية بالوقوف وراء محاولة الهجوم تلك، وهو ما نفته طهران.

كان ممثل النيابة العامة البلجيكية قد طالب في جلسة سابقة بالحكم بالسجن 20 عاما على أسد الله أسدي، و18 عاما على الزوجين أمير سعدوني ونسيمة نعامي، و15 عاما على المتهم الرابع.

يذكر أن أسد الله أسدي شغل منصب القنصل الثالث بالسفارة الإيرانية في فيينا، وهو متهم باستهداف اجتماع للمعارضة الإيرانية في فرنسا.