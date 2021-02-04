لجنة التنمية تناقش إجراءات وخطوات تنمية قرى المرحلة الأولى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

كلف الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، السكرتير العام المساعد اللواء حسام حمودة بعقد اجتماع مع أعضاء لجنة التنمية المستدامة بالقرى، وذلك بحضور نهى محمد مدير التعاون الدولى بالمحافظة وأعضاء اللجنة من مسؤولى قطاعات الصحة والزراعة وهيئة تعليم الكبار وفرع المجلس القومى للمرأة ومديرى إدارات التخطيط والمتابعة والتعاون الدولى والمكتب الفنى.

ناقش الاجتماع مستجدات الوضع فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات التى تم تنفيذها فى مجال تنمية القرى التى تم اختيارها ضمن المرحلة الأولى ،وتشمل:قمن العروس،صفط الخرسا،ونزلة الشريف،والمسيد الأبيض والمحمودية،حيث تم استعراض ما تم تنفيذه من خطة العمل خلال الفترة الماضية ضمن محاور وأهداف عمل اللجنة والتى تتضمن التركيز على استغلال الميزات التنافسية بالقرى والعمل على تدعيم التواصل مع الجهات المانحة لإمكانية تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية فى مختلف القطاعات والمجالات ، فضلا عن استعراض ما يتم تنفيذه من خطط عمل مؤسسات المجتمع المدنى الشريكة.

تجدر الإشارة إلى أنه قد صدر قرار من محافظ بنى سويف بتشكيل لجنة التنمية المستدامة والتى تضمن وضع خطة تنفيذية لتحقيق التنمية المستدامة ببعض قرى المحافظة وتحسين وضع المرأة وتمكينها فى كافة النواحى بالقرى المستهدفة، فضلا عن التوعية للحد من الزيادة السكانية وتحسين الخدمات الصحية للأسر بهذه القرى.