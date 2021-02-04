اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 فبراير 2021 03:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

عودة 183 ألف لاجئ ونازح سوداني من إثيوبيا العام الماضي

الخميس، 04 فبراير 2021 03:00 ص
عودة 183 ألف لاجئ ونازح سوداني من إثيوبيا العام الماضي لاجئين
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 أعلنت مفوضية العون الإنساني بولاية النيل الأزرق (في جنوب جمهورية السودان)، عودة أكثر من 170 ألف نازح و12 ألفا و800 لاجئ سوداني من إثيوبيا إلى مناطقهم بنهاية العام 2020.

وأشارت المفوضية إلى عبور أكثر من 600 لاجئ اثيوبي الأسبوع الجاري إلى الولاية، حيث تم استقبالهم في منطقة "يابجر" بمحلية "ود الماحي" بالنيل الأزرق.

وأشاد ابراهيم موسي ممثل مفوضية العون الإنساني بالنيل الأزرق، في اجتماع عُقد أمس الأربعاء لحكومة ولاية النيل الأزرق مع وفد من منظمة "يونسيف"، بالجهود المبذولة من قبل المنظمات الشريكة وتدخلاتها في المجالات المختلفة.

وقال إن تلك المنظمات أسهمت في توزيع معونات للنازحين العائدين، والتي شملت 54 ألف عائد بمحلية "قيسان" و74 ألفا بمحلية "ودالماحي"، وأكثر من 37 ألفا بمنطقة "اولو" بمحلية "باو"، لافتا إلى أن التوقعات تشير إلى زيادة تدفقات العائدين السودانيين في الفترة المقبلة في ظل إحلال السلام والاستقرار الذي تشهده ولاية النيل الأزرق.

 

 

 


النيل الأزرق

السودان

الخرطوم

نازحين

لاجئين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

متهم بالهجوم على سفارة الإمارات بإثيوبيا: خططنا لتنفيذ هجوم مماثل بالسودان

الأربعاء، 03 فبراير 2021 11:10 م

مجلس الشركاء بالسودان يعلن استكمال مجلس السيادة غدا وتشكيل الحكومة الأسبوع المقبل

الأربعاء، 03 فبراير 2021 10:11 م

السودان تسجل 41 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ووفاة واحدة

الأربعاء، 03 فبراير 2021 08:31 م

قافلة الأوقاف الدعوية فى السودان تصل إلى ولاية شمال دارفور.. صور

الأربعاء، 03 فبراير 2021 07:52 م

مدير الشئون الدينية بأم درمان يشيد بتجربة أوقاف مصر: "تستحق التطبيق فى السودان"

الأربعاء، 03 فبراير 2021 06:35 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة