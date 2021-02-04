طقس مشمس بمدن البحر الأحمر وسحب ممطرة بحلايب وشلاتين..صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

طقس مشمس ، تشهده محافظة البحر الأحمر، بأغلب مدن المحافظة ومشرق على جميع المدن المختلفة بداية من رأس غارب والغردقة والقصير ومرسى علم، سوى مدينتى حلايب وشلاتين حيث تشهد سحب ممطره بأنحاء متفرقة.

طقس اليوم في الغردقة

كانت أعلنت محافظة البحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة حالة الطقس السيئ خلال الأيام المقبلة، طبقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وأكدت المحافظة فى بيان لها، أن غرفة العمليات المركزية برئاسة مجلس الوزراء، أكدت على تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وخاصة المحافظات الشمالية اعتباراً من الأربعاء حتى يوم الجمعة، حيث تبدأ حالة من عدم الاستقرار على السواحل الشمالية والغربية وسيناء وتمتد خلال هذه الفترة إلى باقي الأنحاء.

وأضافت أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على بعض المناطق من محافظات "مطروح - الإسكندرية - البحيرة - جنوب سيناء - البحر الأحمر"، وقامت محافظة البحر الأحمر برفع درجة الاستعداد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.