صحف لبنان تبرز الدور المصرى فى أزمة بيروت عقب زيارة الحريرى للقاهرة

إيمان حنا

دور مصرى يُعول عليه فى الأزمة اللبنانية ، هذا ما أبرزته أهم صحف لبنان الصادرة اليوم ، مسلطة الضوء على زيارة الحريرى أمس للقاهرة والتى التقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

أكدت صحيفة "النهار" أن حديث الرئيس السيسى مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريرى حمل دلالات قوية وأكد الدعم المصرى لتشكيل حكومة مستقلين.



النهار

وتحت عنوان" مصر للتوافق والتزام الدستور"، كتبت صحيفة الجمهورية إن ان الحضور المصري المتجدد على الخط الداخلى، عامل داعم لمسار تأليف الحكومة، كما يسهم فى ضبط المشهد الداخلى، إلا أن لا توجد إشارات واضحة من قبل أطراف الخلاف على تشكيل الحكومة على قرب ولادتها.



اللواء

وعلى الصعيد نفسه، أوضحت صحيفة اللواء إلى أهمية الزيارة فى دعم مصر المبادرة الفرنسية وحث القادة المعنيين بعملية التأليف إلى المبادرة، والجلوس إلى الطاولة لمعالجة المشكلات المتعلقة أو المانعة لإصدار مراسيم «حكومة مستقلة» أو «حكومة مهمة» وفقاً لمبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.



نداء الوطن

فيما أشارت "نداء الوطن"، إلى أن زيارة الحريري إلى القاهرة، والتي استهلها بلقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، إنما جاءت في سياق طبيعي من "المساعي المطلوب أن يبذلها أي مسؤول لبناني بهدف استنفار كل الإمكانيات المتاحة في سبيل حشد أكبر دعم ممكن لإنقاذ لبنان"، لافتةً الانتباه إلى أنّ ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا في حال أقدم كل الأفرقاء اللبنانيين على "إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على قدرة الدولة اللبنانية بالمقام الأول وتسريع جهود تشكيل حكومة مستقلة قادرة على التعامل مع التحديات" كما ناشد الرئيس السيسي مختلف المكونات السياسية في لبنان، مؤكدةً أنّ مصر وجهت رسالة واضحة إلى اللبنانيين أمس تقول: "راجعوا أولوياتكم وعدّلوا في أدائكم لإنقاذ أنفسكم".

و لفتت مصادر وفق الصحيفة اللبنانية، إلى أن "القاهرة تسعى جاهدةً لإعادة تعبيد طريق عودة لبنان إلى الحضن العربي"، نوهت الصحيفة في الوقت عينه بأنّ المسؤولين المصريين يشددون على أنّ تحقيق ذلك لن يكون متاحاً إلا "بعد اقتناع لبنان نفسه بأن عليه مراجعة سياساته ونبذ أي أداء أو خطاب استفزازي تجاه الدول العربية"، مشيرةً إلى وجوب "اقتناص لحظة المصالحات العربية – العربية ومواكبتها بأداء جديد يبدأ بتفعيل قنوات التواصل مع الإمارات ومصر باعتبارهما بوابتين أساسيتين تشكلان جسر عبور للبنان في اتجاه إصلاح ذات البين مع العرب".

من جانبه احتفى سعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبنانى المكلف، بلقائه الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى تجديد الرئيس السيسى موقف مصر الثابت تجاه تعزيز التعاون مع لبنان، مشيدا بجهوده الحثيثة والصادقة لحشد الدعم الدولى للبنان.