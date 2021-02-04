رفع 6 أطنان أتربة وقمامة من شوارع قرية بغداد بوسط سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

انتهى مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء من أعمال النظافة ورفع الأتربة والقمامة بقرية بغداد بمركز ومدينة الحسنة.

وأفاد بيان صادر عن مجلس المدينة، أنه تم رفع وإزالة أكثر من 6 أطنان من المخلفات والأتربة والقمامة، والتنبيه على الأهالى بالالتزام بالضوابط باستخدام صناديق القمامة وأماكن تمركزها للوصول إلى شكل متحضر وجمالى وبيئة صحية خالية من الأمراض والأوبئة، وضرورة تطهير وتعقيم ونظافة كامله وجدية الدفع بالمعدات للحفاظ علي سلامه المواطنين وتجنب التعرض لمخاطر فيروس كورونا.

وسبق قد قام أسامة أحمد محمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، والمهندس أحمد عبد الحليم سالمان، نائب رئيس مجلس المدينة، والمهندس محمد محمود نوار مدير الإدارة الهندسية، قاموا بالمرور على القرى التي تم تنفيذ المشروعات من الخطة الاستثمارية، وتم المرور على قرية المغفر، وتبين عدم تواجد رئيس القريه وعدد (2) موظفين بالوحدة المحلية وتم تحويلهم عن الي الشئون القانونية.

والمرور على قرية المنبطح، وتبين عدم وجود رئيس القرية وعدد (4) موظفين، وتم تحويلهم للشئون القانونية، وتم معاينة مقترح إقامة طرق بقرية المنبطح للعام القادم، والمرور على تجمع التحرير وتجمع الجهمات لمتابعة تنفيذ خطه الكهرباء ووجد أنه تم الانتهاء من تركيب عدد (60) عامود كهرباء على ثلاث مسارات، أعقبه التوجه إلى قرية القسيمة ووجد أن أحد المواطنين، يقوم بالبناء بدون ترخيص، وتم إزالة المبنى على الفور، والتنبيه على المواطن بعدم إقامة أى مبانى الإ بعد الحضور لمجلس المدينة والإدارة الهندسية والحصول.

على التراخيص اللازمة، ومتابعة أعمال تطوير ميدان القصيمه والأعمال التى تحت الإنشاء، والمرور على الوحدة المحلية بذات القرية، ووجد غياب عدد (6) وتم تحويلهم للشئون القانونية، ومتابعة أعمال الكهرباء بتجمع إصرام (1) وتجمع إصرام (2)، وتم تزويد تجمع إصرام (1) بعدد (5) أعمدة كهرباء إنارة.