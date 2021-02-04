رئيس مدينة الحامول بكفر الشيخ: تشكيل لجنة لمعاينة ترعة قرية أبو عويضة لتغطيتها

أكد جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، أنه شكل لجنة لمعاينة الجزء الغير مغطى بالترعة، وسيتم ادراج الجزء المتبقي منها لتغطية حسب الاشتراطات الصحية، حرصاَ على صحة المواطنين ، مشيراً إلى أن الذي تم تغطية من الترعة كان على نفقة الأهالي مشيداً بدورهم في ذلك.
وكان القارئ حسن سعد أحمد كفافي من محافظة كفر الشيخ، أرسل شكوى عبر رسائل صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" الخاصة بخدمة صحافة المواطن بـ"اليوم السابع"، ضمن مبادرة "سيبها علينا"، متضرر فيها أهالى قرية أبو عويضة التابعة لمركز الحامول فى كفر الشيخ من الترعة حيث يوجد حوالي من 300 متر مغطاه بالمواسير والباقي مغطى بالقمامة، وقال القارئ خلال رسالته لليوم السابع :" ترعة أبو عويضة تروى أكثر من 100 فدان أراضى زراعية".
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