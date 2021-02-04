حملة لرفع الإشغالات والأكشاك المخالفه بمنطقه أبو عميرة والحلقة بالزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

شهدت شوارع مدينة الزقازيق، حملة مكبرة لرفع الإشغالات المخالفة من الشوارع الرئيسية والميادين العامة بمنطقه ابو عميرة وحلقة السمك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين دون تهاون وذلك بالتعاون بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لتحقيق الإنضباط بشوارع العاصمة.

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والخبير الوطني للتنمية بالتنسيق مع اللواء ابراهيم عبد الغفار مساعد وزير الداخلية "مدير أمن الشرقية" واللواء محسن شعبان "حكمدار مديرية الأمن" وبحضور شرطة المرافق و الجهاز التنفيذي برئاسه مركز ومدينة الزقازيق وحي أول وثان الزقازيق بشن حملة مكبرة لرفع وإزاله الأكشاك المخالفه والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية بمناطق كوبري أبو عميره وحلقة السمك تمهيداً لأعمال التطوير التي ستشهدها المنطقة.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات رفع الإشغالات المخالفه على حرم الطرق و الميادين والشوارع الرئيسية لفتح الحركة المرورية أمام السيارات، وعبور المواطنين وإعادة الوجه الحضارى والجمالى للمدن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والاحياء بعدم السماح بالتعدى على الرصيف والشوارع الرئيسية والتي تتسبب فى التكدسات المرورية واعاقه حركه المواطنين وإلزام أصحاب المحلات التجارية بعرض بضائعهم داخل المحال الخاصه بهم وعدم إفتراشها بالطريق العام، مؤكداً لا تهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء نهائياً على جميع المظاهر العشوائية بالمحافظة.