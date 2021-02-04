تطبيق نظام تحديث بيانات العاملين بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

قال أسامه الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، إنه سيتم تحديث بيانات العاملين في مختلف الجهات الحكومية علي مستوي المحافظة شهريًا، لمنع التلاعب في منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني.

أعلنت محافظة شمال سيناء في بيان لها ان ذلك جاء خلال اجتماع عقده سكرتير عام المحافظة بمديري الموارد البشرية والإدارات المالية في مختلف الجهات الحكومية، وخلاله أكد على تطبيق منشور وزارة المالية رقم 34 لسنة 2020، ـ والذي يؤكد على ضرورة تنقية بيانات الموظفين بصورة دورية شهرية وحذف الموظفين المنتهية خدمتهم سواء بالوفاة أو بلوغ سن المعاش أو الاستقالة أو الفصل من الخدمة أو النقل من الجهة الإدارية إلى أخري.

ووجه الغندور بطباعة البيانات الأساسية للعاملين بالجهة واعتمادها من إدارة الموارد البشرية بصحة البيانات بعد مراجعتها وتنقيتها من الموظفين المحالين للمعاش أو المتوفين من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني، وموافاة وزارة المالية بالتغيرات الشهرية علي بيانات الموظفين.

وشدد الغندور، على تسليم الموظفين المحالين للمعاش للبطاقة الحكومية "فيزا المرتبات"، إلى اللجنة الثلاثية بالجهة لإعدامها، قبل إخلاء الطرف، وإذا تعذر استلامها يتم إخطار البنك المختص لإيقاف التعامل بها.