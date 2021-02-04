اليوم السابع
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تسجيل 13 ألفا و659 إصابة جديدة و422 حالة وفاة بكورونا فى إيطاليا

الخميس، 04 فبراير 2021 09:39 م
تسجيل 13 ألفا و659 إصابة جديدة و422 حالة وفاة بكورونا فى إيطاليا لقاح كورونا - صورة أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الخميس، عن تسجيل 13659 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا مع رصد 422 حالة وفاة ناجمة عن المرض، ووفقا لموقع روسيا اليوم، أكدت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 13659 حالة، مقابل 13189 في بيانات أمس الأربعاء، ليصل العدد العام إلى مستوى 2597446.

وأضافت وزارة الصحة الإيطالية، أنها رصدت 422 وفاة ناجمة عن المرض، مقابل 476 الأربعاء، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 90241 حالة، لافتة إلى ارتفاع عدد المتعافين من المرض إلى نقطة 2076928 شخصا بعد رصد 17680 حالة شفاء جديدة.

فى سياق أخر، كان أعرب رئيس الوزراء الإيطالي المستقيل، جوزيبي كونتي عن دعمه لحكومة سياسية بقيادة المحافظ السابق للمصرف المركزي الأوروبي، ماريو دراجي، نافيا وقوفه عقبة أمام تشكيلها.

وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي المستقيل، في أول تصريح له بعد استقالته: آمل في حكومة سياسية قوية ولديها القدر الكافي من التماسك لتبني قرارات سياسية، لأن الضرورات الملحة للبلاد تتطلب خيارات سياسية بامتياز لا يمكن تكليفها إلى حكومات تكنوقراط.

وتابع رئيس الوزراء الإيطالي المستقيل: هناك من يصفني بأنني عقبة أمام تشكيل حكومة جديدة من الواضح أنه لا يعرفني أو لا يتحدث بحسن نية، فلنبحث عن المخربين في مكان آخر".


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