بدء منظومة إتاحة 42 خدمة إلكترونية بـ5 أحياء فى الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أطلق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، إشارة بدء منظومة إتاحة عدد 42 خدمة إلكترونية بالمراكز التكنولوجية بعدد 5 أحياء تضم شرق ووسط والجمرك والمنتزة أول، ومركز ومدينة برج العرب، وذلك من خلال بوابة خدمات المحليات ( https://lgs.gov.eg/#/home) تحت شعار أحصل على "خدماتك بلا معاناة".

وأكد المحافظ أن تلك المنظومة تأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية نحو التحول الرقمى وحوكمة الخدمات وتحقيق الشمول المالى. وأشار إلى أنه تم التنسيق الكامل على كافة الأصعدة بين المحافظة وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية لإطلاق منظومة الإلكترونية للخدمات بالأحياء.

وأوضح الشريف أن المنظومة تعد نقلة نوعية كبيرة وفريدة من نوعها تتم بالإسكندرية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن السكندرى، لافتاً إلى أنها تتيح الخدمات الحكومية الخاصة بالأحياء والمدن والدواوين عن بعد وعبر شبكة الانترنت، وتعمل على توفير الجهد والوقت، وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات، كما أنها تعمل على تقليل تكلفة الخدمة من خلال توفير الذهاب إلى الحى أو الديوان أو المدينة. ويستطيع طالب الخدمة دفع الرسوم إلكترونيا من خلال بوابة الخدمات، كما يمكنه تتبع طلباتك من خلال البوابة خطوة بخطوة.

وأشار المحافظ أنه جارى تجهيز ومتابعة أداء المراكز التكنولوجية فى الأحياء الأخرى، تمهيدًا لبدء إطلاق منظومة الخدمات الإلكترونية بهم، وبذلك يصبح منظومة الخدمات الإلكترونية فى جميع أحياء المحافظة.

وأضاف الشريف أنه تسهيلا على المواطنين لتوفير بطاقات الدفع المقدمة المستخدمة فى المنظومة. قامت المحافظة بالتنسيق مع البنوك الحكومية لإصدار تلك البطاقات بالمجان للمواطنين حيث تم توفير مندوب من البنوك الحكومية بالمراكز التكنولوجيا بالأحياء المقرر إطلاق الخدمات الإلكترونية فيها لاستخراج تلك البطاقات للمواطنين، ونناشد المواطنين بسرعة الحصول على البطاقات المميكنة للاستفادة من الخدمات الإلكترونية.

من جانبها؛ ثمنت الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، على جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية فى إطلاق المنظومة بالإسكندرية.